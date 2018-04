Sindicato acusa Turkish Airlines de ignorar manutenção de avião

Uma semana antes do acidente com o avião da companhia turca Turkish Airlines em Amsterdã, que deixou nove mortos na quarta-feira, a empresa foi acusada por sindicalistas de ter feito "convite ao desastre" ao ignorar a falta de manutenção das aeronaves, segundo afirma a CNN nesta quinta-feira, 26. A União Civil de Aviação Turca anunciou em seu site, em 18 de fevereiro, que a Turkish Airlines estava "ignorando regras básicas de segurança de voo, o que incluiria os serviços de manutenção". "A administração da companhia não entende as consequências de tirar as pessoas dos seus postos de trabalho e fazer um convite ao desastre", afirma a nota. Veja também: Pilotos de avião turco não relataram problemas Cronologia dos acidentes dos últimos 10 anos na Europa Lista de passageiros Fotos: veja imagens do acidente na Holanda O sindicato, que representa 12 mil trabalhadores da Turkish Airlines, está envolvido em uma grande batalha com a direção da empresa. Executivos da companhia e oficiais do Ministério dos Transportes turco afirmam que o Boeing 737-800 foi inspecionado em 22 de dezembro. "Não há problemas de manutenção nos registros do avião", afirmou o presidente da empresa, Candan Karlicetin, em entrevista coletiva logo após o acidente que matou 9 pessoas e feriu mais de 80. Mais detalhes do acidente em Amsterdã apareceram nesta quinta-feira. Autoridades holandesas informaram as nacionalidades dos passageiros, entre eles sete americanos, um alemão, três britânicos, um italiano, um finlandês, 53 holandeses e 51 turcos. O prefeito da localidade de Haarlemmermeer, Theo Weterings, afirmou que 121 sobreviventes foram examinados pelos médicos e 63 deles permanecem hospitalizados - 6 deles em condições críticas. Investigadores holandeses tiravam fotografias detalhadas da fuselagem de um Boeing 737 da Turkish Airlines e analisavam nesta quinta-feira as gravações das caixas pretas da aeronave em uma tentativa de descobrir o motivo pelo qual o aparelho perdeu repentinamente velocidade e altitude e caiu em um campo aberto a apenas três quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de Schiphol. O voo TK1951 procedente de Istambul perdeu altitude no momento em que se preparava para aterrissar em Schiphol na manhã de quarta-feira. O avião partiu-se em três pedaços, espalhando destroços e bagagens em um campo de plantio próximo do aeroporto. A aeronave levava a bordo 134 pessoas, entre passageiros e tripulantes. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e as duas caixas-pretas do avião foram enviadas a um laboratório na França para análise. Os pilotos do Boeing 737 da Turkish Airlines não perceberam nenhum problema no avião até pelo menos 5 quilômetros de distância da pista de aterrissagem, segundo as últimas conversas que mantiveram com a torre de controle, divulgadas pela televisão holandesa NOS. A última frase do piloto na comunicação com a torre de controle é "1951 agora, muito obrigado", a cerca de cinco quilômetros da pista de aterrissagem. Segundo um piloto disse à NOS, esta última comunicação é "curta e dita às pressas", mas, com exceção disso, não mostra nenhum indício de problemas. Apesar do impacto catastrófico, a fuselagem não se incendiou e dezenas de pessoas sobreviveram com meras escoriações superficiais. Os feridos foram socorridos em hospitais próximos. Fred Sanders, porta-voz da agência holandesa de segurança em transportes, disse que os gravadores de voz e dados já foram encontrados e enviados a Paris, onde serão analisados. Segundo ele, o resultado deve demorar alguns dias para ser conhecido. Tanto o piloto como o copiloto morreram na queda, mas os investigadores pretendem entrevistas outros tripulantes, passageiros e testemunhas para determinar o que causou a tragédia. Binali Yildirim, ministro dos Transportes da Turquia, informou que Ancara enviou à Holanda uma equipe de especialistas para ajudar nas investigações. Ele elogiou o piloto pelo número relativamente baixo de vítimas. "Eu gostaria de homenagear o piloto, que, ao custo de sua própria vida, garantiu um baixo número de vítimas", declarou.