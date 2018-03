Sismólogos alertam para forte réplica de tremor na Grécia

Sismólogos alertaram que uma forte réplica do terremoto que atingiu a Grécia no domingo é esperada para esta segunda-feira, 9. O tremor atingiu 6,5 pontos na escala Richter, matou duas pessoas e feriu quase 150. Veja também: Terremoto na Grécia deixa ao menos 2 mortos O epicentro foi próximo à cidade de Patras, mas o tremor foi sentido até na capital Atenas, a 200 quilômetros de distância. Ele destruiu pelo menos 70 casas nas províncias de Ahaia e de Ilia e danificou outras 260, segundo afirmou o Ministério do Interior nesta segunda. Dezenas de réplicas atingiram a região horas após o terremoto, mas foram consideradas relativamente pequenas, com valores abaixo dos 4.7 graus, segundo apontou o instituto Geodynamic. Porém, "os próximos dois a três dias são críticos", disse Giorgos Stavrakakis, responsável pela instituição. Segundo o sismólogo Giannis Kalogeras, uma forte réplica, de magnitude até 5.5 graus ainda esperada para os próximos dias ou possivelmente semanas. "Um terremoto de 6.5 graus no sul da Grécia tem atividade pós-sísmica", afirmou.