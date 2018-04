Socialistas indicam Zapatero à reeleição na Espanha O Partido Socialista espanhol indicou oficialmente neste domingo a candidatura do atual primeiro-ministro, José Luis Rodríguez Zapatero, para as eleições gerais que acontecerão em março. Zapatero, que disputará a reeleição, aceitou a candidatura em um discurso durante comício do partido em Fuenlebrada, nos arredores de Madri. A oposição conservadora diminuiu a liderança dos socialistas, mostrou uma recente pesquisa de opinião, em meio a crescentes temores sobre o crescimento econômico da Espanha, à medida que o país corta previsões por conta das turbulências dos mercados financeiros. A aprovação de Zapatero caiu abaixo de 5 em uma escala de 1 a 10, segundo a pesquisa, mas ele ainda é melhor classificado do que o líder do partido oposicionista Mariano Rajoy. As eleições devem ser realizadas em março, embora nenhuma data específica tenha sido estabelecida. (Por Sonya Dowsett)