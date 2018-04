Sorbonne suspende aulas após conflito entre estudantes A universidade Sorbonne, da França, suspendeu as aulas na sexta-feira e anunciou o fechamento de seus departamentos no fim de semana depois de ter ocorrido um conflito entre estudantes durante um protesto contra uma reforma no ensino superior. Uma porta-voz da universidade disse que os problemas começaram quando cerca de 15 manifestantes tentaram impedir outros alunos de entrarem no campus. Uma jovem foi arrastada pelos cabelos em meio à confusão. "Esperamos que a situação se acalme durante o fim de semana e que o bom senso prevaleça", afirmou a porta-voz. Os estudantes bloquearam total ou parcialmente o acesso a dezenas de universidade em toda a França desde o começo do mês como parte dos protestos contra uma lei que dá às universidades mais autonomia para decidir como gastar suas verbas. As organizações estudantis argumentam que isso provocará a privatização das grandes universidades. O governo diz que os protestos pautam-se por motivos políticos e recusou-se a cancelar a reforma, que foi transformada em lei, em julho, após a realização de amplas consultas. Durante um breve período de tempo, no começo desta semana, a polícia fechou a Sorbonne tentando evitar que estudantes ativistas ingressassem no local. As forças de segurança também entraram no campus de uma universidade da cidade de Rennes (noroeste), na sexta-feira, a fim de retirar dali dezenas de estudantes que ocupavam um prédio da instituição. (Por Swaha Pattanaik)