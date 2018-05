Submarino finca bandeira da Rússia no Pólo Norte Um submarino tripulado colocou nesta quinta-feira, 2, uma bandeira da Rússia no fundo do mar do Pólo Norte, disse a imprensa russa, citando um oficial da missão. A bandeira de titânio foi plantada no fundo do mar a 4.261 metros abaixo da superfície do oceano Ártico, segundo a agência de notícias Itar-Tass. A Rússia quer ampliar o território que controla no Ártico até o Pólo Norte. Acredita-se que haja enormes reservas não exploradas de petróleo e gás na região.