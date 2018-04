Subúrbios de Paris têm segunda noite de distúrbios A polícia francesa usou gás lacrimogêneo na noite de segunda-feira para dispersar arruaceiros na periferia norte de Paris, onde dois jovens morreram por causa de um acidente envolvendo um veículo policial. Na segunda noite de distúrbios, cerca de cem agentes da tropa de choque foram atacados com rojões em Villiers-le-Bel e responderam com gás, balas de borracha e balas de tinta (que servem para identificar os envolvidos), segundo uma testemunha da Reuters. Uma autoridade do governo local disse que um policial sofreu ferimentos leves. Um carro, um caminhão de lixo e um veículo policial foram incendiados. Em 2005, milhares de carros foram queimados nas periferias das grandes cidades francesas, habitadas principalmente por imigrantes e seus descendentes, depois que dois adolescentes morreram eletrocutados, aparentemente ao fugir da polícia. Os subúrbios receberam policiamento extra na segunda-feira, depois que na véspera 28 carros e cinco prédios, inclusive uma delegacia, foram queimados. Os incidentes deixaram 26 policiais e bombeiros feridos. Nove pessoas foram detidas no domingo. Os distúrbios aparentemente começaram depois de um acidente, no fim de semana, envolvendo um carro da polícia e uma moto, ocupada por dois adolescentes, de 15 e 16 anos. A polícia diz que a moto era roubada e que os jovens desrespeitaram as regras de trânsito. As autoridades prometem investigar se houve omissão de socorro aos dois jovens, como dizem parentes e moradores da área. "Peço a todos que se acalmem e deixem o Judiciário decidir quem foi responsável", disse o presidente Nicolas Sarkozy, que em 2005 era ministro do Interior e agiu com dureza contra os distúrbios. A promotora encarregada do caso disse que as primeiras investigações indicam que a moto estava em alta velocidade na hora do acidente e que os policiais chamaram o resgate imediatamente. As famílias dos jovens contestam tal versão. O morador que se identificou como Calbo disse que os jovens foram atingidos por trás. "[Os policiais] viram que eles estavam feridos, eles não ajudaram. Os policiais tentaram fugir ligando o carro. Não conseguiram porque estava danificado, então fugiram [a pé]." O prefeito Didier Vaillant também pediu calma. "Faço um apelo a todos os habitantes, e notavelmente aos jovens, para que possamos restabelecer a calma em nossa cidade", disse ele a uma TV. (Reportagem adicional de Laurent Hamaide em Paris e Emmanuel Jarry em Pequim)