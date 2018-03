Suicida mata três policiais no Cáucaso russo, diz agência Um homem-bomba matou três policiais e deixou mais seis feridos em um ponto de verificação de segurança na volátil região russa do Daguestão, no Cáucaso do Norte, na madrugada desta quinta-feira, informou a agência RIA, citando informações do Ministério do Interior da Rússia.