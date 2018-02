Suíço voa sobre os Alpes com 4 turbinas presas às costas Foto: Efe O ex-piloto militar Yves Rossy, de 48 anos, fez nesta quarta-feira, 14, seu primeiro vôo público com as asas movidas por quatro turbinas a jato que transporta nas costas. Foto: Associated Press Ele realizou manobras ousadas durante exibição de cinco minutos sobre os Alpes suíços. O equipamento é controlado apenas com movimentos do corpo. Foto: Associated Press Rossy conseguiu subir, descer, virar e até realizar um looping. O próximo desafio de Rossy será cruzar o Canal da Mancha.