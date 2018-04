Suposto membro da Al Qaeda é detido na Alemanha

Um suposto membro da organização terrorista Al Qaeda foi detido no aeroporto de Stuttgart quando tentava entrar na Alemanha, informou a procuradoria federal alemã neste sábado, 7. O detido, de nacionalidade alemã e cuja identidade não foi divulgada, é suspeito de ter captado dinheiro e equipamentos técnicos para Al Qaeda entre 2004 e 2006. Além disso, as autoridades acreditam que o detido teve contato com outros membros da Al Qaeda na Alemanha, encarregados do recrutamento de novos militantes. Entre seus supostos contatos está Bekay Harrach, que no início da semana passada apareceu em um vídeo da organização ameaçando a Alemanha.