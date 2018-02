Surtos de gripe aviária na Alemanha, Holanda e Grã-Bretanha podem estar relacionados, diz OIE

"Algumas aves migratórias podem viajar milhares de quilômetros", disse Bernard Vallat. "(O vírus) pode aparecer em qualquer lugar a qualquer momento."

No entanto, Vallat fez questão de ressaltar que, embora a cepa H5N8 encontrada na Alemanha neste mês e na Holanda no fim de semana possa causar danos graves às criações de aves, o vírus nunca foi detectado em humanos.

A cepa H5N8 atingiu a Ásia gravemente, mas nunca havia sido registrada na Europa antes de ser detectada em uma criação de perus na Alemanha.

Não ficou claro se o surto em uma fazenda de criação de patos no norte da Inglaterra está relacionado com a cepa H5N8, mas o gabinete do diretor do serviço veterinário britânico disse não se tratar da cepa letal H5N1, que pode ser transmitida a humanos e causou a morte de centenas de pessoas.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)