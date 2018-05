Suspeito de terrorismo em Glasgow morre em hospital

Um homem que se jogou no fogo após ter batido um jipe cheio de explosivos no Aeroporto de Glasgow morreu no hospital nesta quinta-feira, 2, informou a polícia de Strathclyde. Kafeel Ahmed, um indiano de Bangalore com 27 anos, ficou hospitalizado por um mês com queimaduras em 90% do seu corpo, após o ataque ocorrido em 30 de junho, que se seguiu a uma tentativa fracassada de explodir dois carros-bomba em Londres. O outro homem que estava no jipe, o iraquiano Bilal Abdullah, foi acusado de conspiração e está preso. "Nós podemos confirmar que o homem seriamente ferido durante o incidente no Aeroporto de Glasgow, em 30 de junho, morreu na Enfermaria Real de Glasgow," disse um porta-voz da polícia de Strathclyde.