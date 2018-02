Suspeito ligado aos ataques de Paris vai a julgamento na Bélgica

Salah Abdeslam, o único sobrevivente dos comandos jihadistas que atacaram Paris em novembro de 2015, comparecerá ante um tribunal de Bruxelas nesta segunda-feira, 05, por sua suposta participação em um tiroteio em 2016 na Bélgica.

O homem de 28 anos saiu no início da manhã de segunda-feira da prisão francesa, onde está detido, perto de Paris, num comboio de veículos da polícia de elite.

O julgamento na capital belga será a primeira aparição pública de Abdeslam desde a sua prisão, e não se sabe se ele vai falar no tribunal, depois de permanecer em silêncio antes os investigadores durante os 21 meses de prisão na França.

Abdeslam, um francês de origem marroquina, que cresceu em Molenbeek, uma comuna de Bruxelas, acabou integrando uma célula jihadista envolvida em pelo menos três operações que repercutiram muito nos últimos anos.

Os ataques de 13 de novembro de 2015 em Paris (130 mortes), de 22 de março de 2016 em Bruxelas (32 mortos) e o ataque mal sucedido em um trem entre Amsterdã e Paris em agosto de 2015 respondem "talvez a uma única operação" da organização Estado Islâmico (EI), de acordo com o Ministério Público da Bélgica.

Os eventos pelos quais Abdeslam será julgado entre segunda e sexta-feira, com um dia de folga na quarta-feira, remetem para 15 de março de 2016. Naquele dia, os pesquisadores franceses e belgas ficaram surpresos com tiros durante uma busca de rotina em um dos abrigos das células terroristas, no município de Forest, na região de Bruxelas.

Três policiais ficaram feridos e um jihadista de 35 anos, o argelino Mohamed Belkaid, morreu quando enfrentou os agentes para encobrir o voo de Abdeslam e uma cúmplice, Sofiane Ayari, uma tunisiana de 24 anos, a quem a justiça também julgará a partir de segunda-feira em Bruxelas.

Ambos os jihadistas foram presos três dias depois, em 18 de março, em Molenbeek, em uma prisão que os investigadores dizem representar o gatilho para os ataques de 22 de março, quando três homens-bomba atacaram o aeroporto e o metrô da capital belga.

A V-Europe, uma associação de vítimas criada na Bélgica após esses ataques, afirma ser uma parte civil no julgamento na segunda-feira.

Para o advogado Guillaume Lys, "o tiroteio de Dries Street (em Forest) está incluso em uma continuidade de acontecimentos entre 13 de novembro e 22 de março" e "as vítimas dos ataques precisam e têm o direito de ter respostas" dos fatos julgados.

A defesa dos dois réus poderia reclamar desta constituição de uma parte civil de última hora durante a abertura do processo, embora várias fontes relacionadas ao caso excluam qualquer novo adiamento.

A audiência, que deveria ter lugar inicialmente no meio de dezembro, perante o tribunal de correção de Bruxelas, foi adiada para permitir que Sven Mary, o novo advogado de Abdeslam, preparasse sua defesa.

Este prestigiado advogado criminalista belga o ajudou em um primeiro momento, logo após sua prisão, mas jogou a toalha sete meses depois criticando a incompreensível atitude de seu cliente.

Ayari e Abdeslam serão julgados por "tentativa de assassinato de vários policiais" e "posse de armas proibidas", todos "em um contexto terrorista". Eles podem ser condenados a uma pena de até 40 anos de prisão.

Abdeslam também terá que responder antes ao sistema de justiça francês pelos os ataques de 13 de novembro de 2015, em um processo cuja data ainda não foi definida.

Haverá um forte esquema de segurança durante o julgamento no Palácio da Justiça em Bruxelas.

Abdeslam chegará todos os dias da prisão de Vendin-le-Vieil, no norte da França, onde terá as mesmas condições de detenção que na prisão perto de Paris, onde está em isolamento sob vigilância por vídeo 24 horas por dia, desde sua chegada no final de abril de 2016.

Na viagem de 150 quilômetros que separa Vendin-le-Vieil de Bruxelas, será escoltado por unidades de elite do departamento antiterrorista da gendarmeria francesa e da polícia judicial belga, em alternadamente. /AFP