Suspeitos de colaborar com a ETA são detidos na Espanha e na França

SAN SEBASTIÁN - Duas pessoas foram detidas nesta terça-feira, 11, na cidade espanhola de Zarautz e na cidade francesa de Ciboure por sua suposta relação com a organização separatista basca ETA.

A Guarda Civil os acusa de ter ministrado aulas sobre o uso de computadores a membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e da ETA na Venezuela, informaram fontes da luta antiterrorista.

As detenções acontecem um dia depois de a ETA declarar um cessar-fogo "permanente, geral e verificável".

Os detidos, especialistas em informática, são um homem e uma mulher. O homem, identificado como Iraitz Guesalaga, foi detido em Ciboure. Itsaso Urtiaga, por sua vez, foi presa em Zarautz.

As detenções aconteceram às 6 horas do horário local (3 horas de Brasília) e a operação policial da Guarda Civil, realizada com a colaboração da Polícia francesa, ainda não terminou.