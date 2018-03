Suspeitos negam tentativa de atentados em Londres e Glasgow

Dois médicos negaram nesta sexta-feira, 20, que tenham planejado a explosão de carros-bomba em Londres e Glasgow em 2007. Bilal Abdullah e Mohammad Asha alegaram inocência das acusações de conspirar para cometer assassinatos e explosões. A polícia prendeu o iraquiano Abdullah, de 28 anos, e o iraniano Asha, de 27, após uma desastrada tentativa feita por uma terceira pessoa de dirigir um jipe em chamas no Aeroporto de Glasgow, no dia 30 de junho. O motorista morreu por causa do fogo. Abdullah foi preso no local e a polícia alega que ele era um passageiro. Asha foi preso no dia seguinte. No dia 29 de junho, a polícia encontrou dois carros cheios de explosivos em Londres. Os dois suspeitos foram ouvidos da prisão, por meio de uma videoconferência, na Corte Criminal Central. O julgamento deles deve começar em outubro.