Tablóide mostra fotos do príncipe Harry inalando vodca

O tablóide britânico News of the World trouxe em sua edição fotos do príncipe Harry, de 23 anos, inalando vodca durante as suas férias na Namíbia, na África. O vídeo que circula na internet mostra o filho mais novo da princesa Diana com um grupo de amigos e completamente bêbado. Gravado em novembro do ano passado, o terceiro na sucessão do trono britânico aparece acompanhado da namorada Chelsy Davy, de 21 anos. Especialistas em substâncias alcoólicas alertaram que a brincadeira é potencialmente perigosa. Segundo Ian Gilmore, presidente da Royal College of Physicians e consultado pelo jornal, na bebida existem todos os tipos de aditivos que podem causar reações alérgicas e danificam os pulmões, membranas mucosas do nariz e a traquéia. Pode matar". Segundo a assessoria da família real britânica, "Harry é um homem jovem que estava se divertindo, mas suas brincadeiras com bebida alcoólica são um exemplo muito ruim. Ele tem responsabilidades como o terceiro na herança do trono". "todos sabemos que o Harry gosta de beber, mas isto poderia ter causado sérios danos."