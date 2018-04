Tempestade de neve cancela 270 voos na Espanha

O temporal de neve que tem atingido a Espanha obrigou as companhias aéreas a cancelar 270 voos e atrasou a saída de outros em até seis horas nesta segunda feira, 11.

No aeroporto madrilenho de Barajas, que segundo fontes da Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (AENA), já funciona normalmente, foram operados 521 dos 1220 voos programados.

Apesar de as quatro pistas do aeroporto estarem operantes, fontes destacaram que as dificuldades de assistência em terra devido ao gelo acumulado na plataforma de Barajas retarda as operações.

Nos terminais do aeroporto de Madrid ainda há filas de passageiros que tiveram seus voos cancelados ou perderam suas conexões, e esperam conseguir uma nova passagem para chegar a seu destino.

A onda de frio e de neve que começou a diminuir nesta sexta, mantém em alerta a região central da Espanha e obrigou o país a ativar todos os efetivos, incluindo a Unidade Militar de Emergências para garantir a normalidade.

A circulação aérea, ferroviária e por estradas continua prejudicada pelos restos do temporal, que atingiu a maior parte do país neste fim de semana.