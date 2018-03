Terremoto de 6,3 graus sacode sudeste do Mar Egeu

Um terremoto de 6,3 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu nesta terça-feira, 15, a região do sudeste do Mar Egeu, nas proximidades da ilha de Rhodes. O tremor também foi sentido na península do Peloponeso e na ilha do Chipre, informou o Instituto Sismológico de Atenas. Até o momento as autoridades locais não informaram sobre vítimas ou danos materiais do terremoto, que ocorreu às 6h28 (0h28 de Brasília), e foi registrado a cerca de 70 quilômetros de profundidade. O tremor despertou os moradores das ilhas próximas à Turquia e à parte sul do Egeu, e muitas delas saíram às ruas atemorizadas.