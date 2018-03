Teste do Irã mostra irrelevância de escudo dos EUA, diz Rússia Os mísseis testados nesta semana pelo Irã mostram que não há justificativa para a instalação de um escudo antimísseis dos Estados Unidos no Leste Europeu, já que as ogivas da República Islâmica não podem chegar tão longe, disse a Rússia na sexta-feira, reiterando sua oposição aos planos de Washington. O Irã disse que os mísseis testados nesta semana seriam capazes de atingir Israel e bases dos EUA no Oriente Médio. Washington quer instalar o escudo antimísseis na Europa como defesa contra ataques de "Estados párias", como o Irã. A Rússia diz que na verdade esse projeto invade a sua esfera de influência e ameaça a sua segurança nacional. "Os testes no Irã só confirmaram que o Irã no momento tem foguetes com um alcance de até 2.000 quilômetros", disse o chanceler Sergei Lavrov a jornalistas. "Isso confirma o que dissemos anteriormente, que a atual idéia de instalar o escudo antimísseis dos EUA na Europa, com seus parâmetros, não é necessária para monitorar e reagir a esses foguetes em particular, com esse alcance." "Continuamos convencidos da natureza inventada das discussões sobre a ameaça dos foguetes iranianos como motivo para a instalação do escudo antimísseis na Europa", acrescentou Lavrov após reunião com o chanceler da Jordânia, Salaheddin Al Bashir. Os EUA, que acusam o Irã de ambicionar armas nucleares, não descartam uma ação militar para conter o programa nuclear do país. Teerã garante que suas atividades são pacíficas, voltadas apenas para a geração de energia, e promete reagir à altura contra eventuais agressões. Lavrov diz que a disputa só pode ser resolvida por meio de negociações, e não com ameaças. "No geral somos favoráveis a que quaisquer problemas ligados ao Irã sejam resolvidos por meio de negociações, métodos políticos e diplomáticos, levando o Irã a um diálogo mutuamente respeitoso e concreto", declarou. "(A solução deve ser) não por meio de ameaças que são proferidas periodicamente, de que 'a força será usada para que todos os problemas sejam resolvidos de uma vez por todas'. Isso não vai funcionar." Teerã disse na sexta-feira que seu negociador nuclear vai se reunir no dia 19 com o chefe da diplomacia européia, Javier Solana, para discutir novamente um pacote de incentivos oferecidos por grandes potências em troca de o Irã abandonar o programa de enriquecimento de urânio. "Somos da opinião de que essas propostas são suficientemente abrangentes e profundas, que elas contêm os estímulos positivos que tornam possível, como resultado dessas conversas, criar condições para negociações subsequentes", disse o ministro russo.