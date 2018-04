Tiros interrompem discuros de Bakiyev

Inúmeros disparos interromperam nesta quinta-feira, 15, o depoimento do presidente deposto do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, no sul do país. Após os disparos, Bakiyev foi levado a pressas para outro lugar.

Um dos irmãos de Bakiyev, Kanybek, declarou a agência Associated Press que o presidente estava ileso e que regressou a sua casa na aldeia de Teyit, cerca de duas horas do local em que acontecia a reunião.

Os disparos ocorreram depois que Bakiyev começou o discurso a 5 mil seguidores em Osh, a maior cidade do sul do país e local considerado como principal ponto de apoio a Bakiyev.