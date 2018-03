Tiroteio em Tribunal de Justiça da Itália deixa três mortos

Três pessoas, aparentemente albanesas, morreram nesta quarta-feira, 17, em um tiroteio ocorrido no Tribunal de Justiça de Reggio Emilia, no norte da Itália, segundo a imprensa local. Outras três pessoas que estavam dentro do tribunal ficaram feridas. Segundo as fontes, um homem albanês atirou contra a sua mulher e um familiar dela. Os dois estavam em processo de separação. Por razões ainda desconhecidas, o albanês atirou contra sua mulher e um tio dela, que morreram na hora. Dois advogados e um policial que estavam na sala ficaram feridos. O homem tentou fugir, mas foi atingido pelos policiais. O incidente ocorreu por volta da 11 horas (horário local) na sala de separações civis do tribunal, onde estava sendo realizada a audiência da separação do albanês, de 40 anos, original da cidade de Durres.