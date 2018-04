Tony Blair consertou telhado de sua casa com dinheiro público

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair consertou o telhado de sua segunda casa com dinheiro do contribuinte, e apenas dois dias antes de deixar seu cargo, em junho de 2007, segundo a lista sobre despesas dos deputados publicada pelo próprio Parlamento.

Embora o ex-líder trabalhista não tenha violado estritamente a normas da Câmara dos Comuns ao apresentar uma fatura de 7 mil libras (8.260 euros) por esse trabalho, o jornal "Financial Times" questiona em sua edição desta sexta-feira, 19, se o contribuinte deveria custear a manutenção da casa de um chefe de Governo que está a ponto de deixar o poder.

Essa é uma das revelações da lista de despesas dos 646 membros da Câmara dos Comuns publicada na quinta-feira pelo Parlamento e criticada por toda a imprensa, por ter sido gravemente censurada para esconder uma série de dados de indubitável interesse público. A maioria das páginas do documento aparecia borrada com tinta negra, por isso os jornais comentam que não seria possível conhecer os abusos cometidos por muitos dos deputados com o dinheiro público se o jornal Daily Telegraph não os tivesse publicado antes.

As revelações desse jornal sobre os abusos dos deputados provocaram uma tempestade política que afetou todos os partidos, mas castigou especialmente os trabalhistas nas recentes eleições locais e europeias. Durante semanas, a publicação divulgou detalhes sobre as despesas de parlamentares registradas desde 2004. Entre as denúncias está a de que parlamentares de quase todos os partidos usaram o auxílio-moradia para reformar a própria casa e pagar prestações de imóveis. Apesar dos esforços para tentar proteger os dados, o Telegraph anunciou que publicará nos sábado uma revista de 68 páginas com todos os detalhes do caso. A revista será encartada como um suplemento do jornal.

Scotland Yard

A Scotland Yard está estudando se inicia um processo contra os parlamentares britânicos acusados de utilizar dinheiro público para pagar despesas pessoais. O anúncio foi feito logo após o Parlamento ter divulgado a lista detalhada dos pedidos de reembolso feitos por políticos do país.

O comissário-chefe da polícia de Londres, Paul Stephenson, afirmou que o órgão decidirá nas próximas semanas se os envolvidos no escândalo serão processados. "Estamos buscando mais informação. Depois de conseguir, vamos analisar e então tomaremos uma decisão", disse Stephenson.

Uma equipe composta por integrantes da Scotland Yard e do Serviço da Procuradoria da Coroa já começou a investigar os relatórios de despesas de alguns dos parlamentares. Segundo o comissário-chefe da polícia, as autoridades têm cooperado, fornecendo informações adicionais para os investigadores. Stephenson, porém, não revelou quantos políticos poderiam ser interrogados. Fontes ligadas à investigação acreditam que a única possibilidade realista de processo é em casos nos quais se comprove que indivíduos tentaram "enganar" o departamento de benefícios do Parlamento.

Depois de uma batalha legal que já durava quatro anos para tornar públicos os documentos, o governo disponibilizou no site do Parlamento mais de 1,2 milhão de páginas de formulários de gastos registrados entre 2004 e 2008. Muitas partes do relatório - como números de telefone, endereços e descrições - foram censuradas. O governo justificou a ação como uma maneira de proteger a segurança e a privacidade dos envolvidos. "Mais de 1 milhão de documentos e recibos foram escaneados no último ano em uma grande operação para tornar as informações dos benefícios dos membros do Parlamento disponíveis online para o público", afirmou o governo em nota na página da internet do Parlamento.