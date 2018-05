Tony Blair e Gordon Brown são as grandes ausências da lista de convidados

LONDRES - Os ex-primeiro-ministros do Partido Trabalhista, Tony Blair e Gordon Brown, são os dois grandes ausentes da lista de convidados à boda real.

Políticos de todo o arco parlamentar demonstraram surpresa com a decisão de excluir ambos da lista, sendo que estão nela seus dois antecessores conservadores: Margaret Thatcher e John Major, além do também conservador atual primeiro-ministro, David Cameron.

Veja também:

Um casamento com bom humor

Saiba números da união real

Frenesi pelo casamento real

Empresa cria um casamento real inusitado

Organização invejável e horários estranhos

Com jornais gratuitos e tabloides, casamento está em toda parte

TV ESTADÃO: Conheça a história dos noivos

ESPECIAL: O trajeto do casamento

ESPECIAL: Veja as árvores genealógicas de Kate e William

Acompanhe o casamento real no estadão.com.br

Surpreende a ausência dos dois políticos quando em troca foram convidadas estrelas do esporte e do mundo do espetáculo como o jogador David Beckham, o cantor Elton John e o diretor de cinema Guy Ritchie.

Contatos do partido citados pelo jornal diário Daily Mail acusam a Família Real de uma ofensa gratuita por essa exclusão, e afirmaram que o governo atual deveria ter advertido sobre a controvérsia política que poderia ter causado a decisão.

Fontes do palácio de Buckingham explicaram para o Daily Mail que a boda do príncipe William não é um acontecimento de Estado no pleno sentido da palavra, portanto não haveria motivo suficiente para convidar todos os ex-chefes de governo.