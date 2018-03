Trem bate em ônibus escolar e mata 7 crianças na França

Um trem colidiu com um ônibus que transportava estudantes perto da cidade francesa de Allinges, nesta segunda-feira, 2, matando sete crianças e ferindo mais 30 pessoas. O acidente ocorreu em entroncamento da via ferroviária nos Alpes Franceses, perto da fronteira com a Suíça. De acordo com a administração regional, todas as pessoas mortas eram crianças que estavam no ônibus escolar. Três dos feridos estavam em estado grave. O veículo levava 50 crianças e cinco adultos, além do motorista. Eles seguiam para uma excursão ao Lago Genebra, de acordo com a administração da região de Haute-Savoie. A ministra de Interior, Michele Alliot-Marie, o secretário de Transportes, Dominique Bussereau, e o chefe da empresa estatal que administra os trens do país estavam se dirigindo para o local do acidente. O primeiro-ministro Nicolas Sarkozy lamentou o fato, durante um discurso sobre educação. (Matéria atualizada às 17h10)