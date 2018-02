Tremor de 5,6 graus atinge o Peloponeso, na Grécia

Um tremor de 5,6 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu na noite deste sábado o litoral do Peloponeso, sul da Grécia, sem causar vítimas nem danos materiais até o momento, informou o Instituto de Geodinâmica do Observatório de Atenas. O tremor que aconteceu às 23h53 (17h53 de Brasília), e cujo epicentro foi localizado no mar, a 225 quilômetros ao sudoeste de Atenas, foi sentido em toda a Península do Peloponeso e em outras regiões do centro e do norte do país.