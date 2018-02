Três bebês mortos são encontrados em freezer na Alemanha

A polícia alemã anunciou nesta segunda-feira, 5, que encontrou cadáveres de três bebês no congelador de uma casa na cidade de Wenden-Möllmicke, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, oeste do país. Um porta-voz da Promotoria da cidade próxima de Siegen informou sobre a detenção de uma mulher, suposta mãe das crianças, como suspeita de um homicídio múltiplo. "O crime foi praticamente esclarecido", disse o porta-voz da Promotoria. A polícia encontrou os corpos dos bebês após receber a ligação de um parente, que tinha feito a descoberta macabra no porão da casa. Aparentemente o aviso aconteceu no domingo e a polícia comprovou pouco depois que os três cadáveres estavam em bolsas de plástico, dentro do congelador, em uma casa na qual vive uma família de cinco membros. O breve comunicado policial assinala que os bebês "morreram aparentemente pouco após seu nascimento". Os corpos das três crianças, das quais se desconhece quando morreram, foram levados a um instituto legista onde são feitos os exames para comprovar a causa da morte. A nota acrescenta que a Promotoria da localidade de Siegen, o grupo de homicídios de Hagen e a polícia de Olpe assumiram o caso.