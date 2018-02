Três bebês mortos são encontrados em freezer na Alemanha Uma mulher foi presa na Alemanha depois que os corpos de três recém-nascidos foram encontrados em um freezer no porão de sua casa, disseram promotores e policiais locais na segunda-feira. Em um comunicado, as autoridades disseram que iniciaram as investigações das mortes dos bebês, descobertos no domingo, depois de uma pista dada por moradores de Wenden-Moellmicke, leste de Colônia. Uma onda de infanticídios cometidos por jovens mães alemãs, muitas delas moradoras das regiões mais pobres do país, chocou o país e suscitou um debate político. Em um dos casos, uma mulher foi condenada a 15 anos de prisão por matar oito bebês e enterrar alguns em vasos de plantas, baldes e aquários de sua casa. Em uma tentativa de salvar vidas, algumas clínicas na Alemanha disponibilizaram locais onde mães desesperadas podem deixar seu bebês, anonimamente. (Reportagem de Matthias Inverardi)