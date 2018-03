Treze ficam feridos em festival do touro na Espanha

Treze pessoas foram levadas ao hospital na Espanha, uma delas em estado grave, no primeiro dia do festival anual do touro na cidade de Pamplona, nesta segunda-feira, 7, disseram os organizadores. Um homem de 37 anos teve um problema no pulmão, o baço rompido e costelas quebradas. Veja também: Assista ao vídeo Foto: Efe O festival anual de San Fermin atrai turistas do mundo inteiro, muitos deles vestindo o tradicional traje branco com uma faixa vermelha em volta da cintura e um lenço vermelho no pescoço, com o qual fogem pelas ruas estreitas da cidade, fugindo de touros. A perseguição dura cerca de quatro minutos. Foto: Efe Não ficou claro como os ferimentos foram causados. Os participantes costumam cair e são pisoteados pelos outros durante a fuga. Entre as pessoas que deram entrada no hospital depois da fuga de segunda-feira estão visitantes da Grã-Bretanha, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e Estados Unidos, assim como turistas de outras partes da Espanha. Um turista morreu depois de cair de cima de um muro medieval da cidade. A polícia o identificou como sendo Aidan Holly, 23, um irlandês. Foto: Reuters As origens do festival remontam ao século 13. A corrida do touro ficou conhecida graças ao livro "O Sol Também Se Levanta", de Ernest Hemingway, relato semi-autobiográfico da visita de um grupo de amigos britânicos e norte-americanos ao festival, nos anos 1920. Os touros costumam ser mortos por toureiros depois do festival. Apesar de ainda serem muito populares na Espanha, as touradas têm levado os romancistas mais renomados da Espanha a fazer protestos e escrever artigos em jornais. Dezenas de ativistas em defesa dos animais protestaram semi-nus em Pamplona no sábado, deitando-se no chão no caminho do touro, com farpas nos ombros, semelhantes às colocadas nos touros no começo da tourada.