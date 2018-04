Tribunal da Itália aprova referendo sobre energia nuclear

A Itália é a única nação industrializada do Grupo dos Oito (G8) sem energia nuclear, mas o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, pretende ressuscitá-la e ter um quarto de toda a eletricidade no país gerada por usinas nucleares no futuro.

O tribunal aceitou o pedido apresentado pelo político de oposição Antonio Di Pietro para que um referendo seja feito.

A opinião pública na Itália tem sido geralmente hostil à produção de energia nuclear, que foi interrompida depois de um referendo de 1987 realizado após o desastre de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986.

(Reportagem de Roberto Landucci)