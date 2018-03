Tribunal francês libera venda de boneco de vodu de Sarkozy Um tribunal francês rejeitou nesta quarta-feira o pedido do presidente Nicolas Sarkozy pela proibição de um boneco de vodu com a sua imagem, e de um manual de feitiçaria que ensina seus leitores a colocarem agulhas nele. O boneco vem estampado com algumas das frases mais famosas de Sarkozy, como "Suma daqui seu bundão patético" -- que disse para um homem que se recusou a apertar sua mão em uma exposição de agricultura em 2007. O manual recomenda colocar agulhas nessa frase e em outras. O tribunal afirmou que o boneco de vodu estava "de acordo com as fronteiras autorizadas da liberdade de expressão e do direito ao humor", rejeitando o argumento de que o boneco viola seu direito à própria imagem. A empresa K&B, que disponibiliza 20.000 cópias do boneco e do manual, poderá continuar vendendo os itens. O vodu é uma religião do oeste da África que é praticada em partes do Caribe e dos Estados Unidos. De acordo com uma crença generalizada, os praticantes de vodu colocam agulhas em bonecos representando seus inimigos para amaldiçoá-los. Entretanto, especialistas em vodu dizem que a prática é mal interpretada por pessoas de fora. (Reportagem de Thierry Leveque)