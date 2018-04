Tribunal proíbe greve em aeroporto de Frankfurt

O juiz disse que a greve de aproximadamente 190 trabalhadores que guiam os aviões para os locais de estacionamento, que resultou em milhares de cancelamentos de voos, é ilegal.

O sindicato GdF exige da operadora do aeroporto Fraport salários mais altos e menos horas de trabalho para os funcionários. A entidade pediu que os controladores de tráfego aéreo se unam às paralisações, mas esta medida foi bloqueada por uma corte em Frankfurt, na noite de terça-feira.

As paralisações em Frankfurt começaram no dia 16 de fevereiro após fracasso das negociações. A última interrupção do trabalho começou na madrugada de domingo e esta prevista para continuar até 1h (no horário de Brasília) da quinta-feira.

A segunda tentativa de negociação salarial também terminou em impasse na sexta-feira à noite. A Fraport ofereceu uma proposta menor do que antes do processo de mediação.

(Por Peter Maushagen)