Tropas turcas matam 16 militantes do PKK após ataque a comboio

Os confrontos fazem parte de um crescente ciclo de violência na província remota e montanhosa de Hakkari, na fronteira com o Iraque e o Irã -- uma situação que as autoridades turcas e especialistas estão associando ao aprofundamento do conflito na Síria.

O Exército enviou reforços de tropas e helicópteros armados depois que militantes do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) detonaram bombas controladas remotamente em um ataque a um comboio do Exército no distrito de Semdinli, em Hakkari, na quarta-feira.

Cinco soldados foram mortos e outros sete ficaram feridos no episódio, afirmou o gabinete do governador de Hakkari em um comunicado.

Em um sinal da crescente preocupação pela crescente violência nesta região predominantemente curda, o comandante das forças terrestres curdas chegou à província na quinta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele buscou reafirmar a maioria da opinião pública, que é favorável a uma resposta dura aos ataques dos militantes.

"Nossas operações na área continuarão sem intervalo", disse o general Hayri Kivrikoglu, de acordo com o site estatal Anatolian.

"Nós sempre ficamos ao lado do nosso povo. Nosso povo não deve se preocupar. As forças armadas turcas continuarão em sua tarefa para proteger a segurança das pessoas e da região", disse.

Desde junho do ano passado, cerca de 800 pessoas morreram no conflito, incluindo cerca de 500 combatentes do PKK, mais de 200 pessoas da equipe de segurança e cerca de 85 civis, de acordo com estimativas do instituto de pesquisas Grupo de Crises Internacionais.

(Reportagem adicional de Ayla Jean Yackley, em Istambul)