Turquia atinge alvos no norte do Iraque, diz vice-premiê A Turquia quer que o Iraque entregue todos os integrantes do grupo separatista curdo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) com sede no norte do Iraque, disse o vice-primeiro-ministro Cemil Cicek, nesta sexta-feira. Cicek, que deu as declarações em uma entrevista na televisão, também afirmou que forças aéreas turcas atingiram alvos no norte do Iraque, mas que ainda não houve uma incursão completa por terra. Autoridades dos EUA e do Iraque mantêm um encontro nesta sexta com representantes da Turquia a fim de tentar impedir uma operação militar turca no território iraquiano. O governo do Iraque tem pouca esfera de influência na região curda do país, autônoma, e o líder da área não teve permissão da Turquia para comparecer à reunião em Ancara. (Por Selcuk Gokoluk)