Turquia autoriza véu islâmico em faculdades; laicos protestam

O presidente turco, Abdullah Gula, aprovou nesta sexta-feira uma histórica reforma constitucional que autoriza alunas a usarem o véu islâmico nas universidades, apesar da objeção da elite secular do país. Generais, juízes e outras personalidades laicas temem que o fim da proibição afete a separação entre religião e Estado na Turquia. O CHP, maior partido da oposição, prometeu recorrer à Corte Constitucional para barrar a reforma. O primeiro-ministro Tayyip Erdogan e seu partido, o centro-direitista AK, consideravam que derrubar a proibição era essencial para assegurar a liberdade religiosa na Turquia, que deseja aderir à União Européia. "As emendas não entram em conflito com os princípios básicos da reforma", disse o gabinete de Gul em nota que justificou as emendas como uma tentativa de permitir que todos os cidadãos tenham acesso à educação superior. A aprovação da reforma por Gul, ex-chanceler num governo do AK, já era amplamente esperada, embora os grupos laicos argumentassem que ele deveria rejeitá-la em nome da unidade nacional. As esposas e filhas de Gul, Erdogan e de muitos dirigentes do AK costumam cobrir suas cabeças com os lenços. A proibição do véu nas universidades remonta à década de 1980, mas foi reforçada em 1997, quando generais, com apoio da opinião pública, depuseram um governo considerado islâmico demais. O Exército em geral se manteve afastado durante os debates mais recentes sobre o véu.