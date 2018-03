Turquia bombardeia posições curdas no sudeste Disparos de helicópteros atingiram nesta segunda-feira posições de curdos rebeldes no sudeste da Turquia. A Turquia mobilizou até 100 mil soldados, apoiados por tanques, artilharia, caças e helicópteros de combate, ao longo de sua fronteira com o Iraque para uma possível incursão na área, a fim de combater 3.000 guerrilheiros que usam a região como base para lançar ataques. A Casa Branca afirmou que pressiona a Turquia e o Iraque para manter o diálogo e impedir que uma grande operação militar ocorra. Testemunhas contaram ter visto helicópteros disparando foguetes e bombardeando posições possivelmente pertencentes ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na Província de Sirnak, na fronteira turca. O objetivo seria impedir que dezenas de rebeldes atravessem para o norte do Iraque. Segundo fontes do Exército, dois soldados foram mortos durante a ação em Sirnak. Outro morreu na Província de Tunceli, a centenas de quilômetros da fronteira. Ao mesmo tempo em que a Turquia prepara uma ofensiva para além de suas fronteiras, suas forças militares também lançaram uma operação contra posições suspeitas do PKK em diversas províncias no sudeste do país, majoritariamente curdas.