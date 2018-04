Turquia bombardeia posições de rebeldes curdos no Iraque Forças militares da Turquia atingiram nesta quinta-feira diversas posições de rebeldes curdos no norte do Iraque, afirmou uma autoridade de segurança iraquiana. A Turquia mobilizou dezenas de milhares de soldados para a área de sua fronteira com o Iraque e já realizou várias incursões de pequena escala no território iraquiano. O país combate rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que, segundo afirma, lançam ataques contra o território turco a partir da região da fronteira.