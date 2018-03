Turquia condena voto nos EUA sobre 'genocídio' armênio

A Turquia condenou a votação feita em um comitê do Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, 10, que reconhece como genocídio o assassinato em massa de armênios por turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. O presidente da Turquia, Abdullah Gul, disse que a medida é "inaceitável" e acusou políticos americanos de colocarem em risco a relação entre os dois países. Veja também: Turquia convoca embaixador nos EUA Entenda a questão do genocídio armênio Turquia bombardeia rebeldes curdos Genocídio armênio, dilema americano "(Os políticos) mais uma vez preferiram sacrificar grandes questões por joguetes políticos domésticos", disse Gul, segundo a agência estatal de notícias Anatólia. A Casa Branca se disse decepcionada com a votação do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, que aprovou a moção por 27 votos a 21, o primeiro passo para que a proposta seja submetida a votação no plenário da Câmara. Antes da votação, o presidente George W. Bush havia dito que a medida poderia prejudicar consideravelmente as relações dos Estados Unidos com a Turquia, qualificando o país como um aliado-chave na "guerra contra o terror". Quando a França aprovou resolução semelhante no ano passado, a Turquia cortou ligações militares com o país. Bases militares turcas são cruciais para as operações americanas no Iraque e no Afeganistão. A Turquia nega que turcos otomanos tenham massacrado sistematicamente 1,5 milhão de armênios entre 1915 e o fim da Primeira Guerra, em 1918. Segundo as autoridades turcas, os dados são exagerados e são relativos a um conflito interno em que também morreram muitos turcos. Correspondentes nos EUA dizem que apenas uma mudança de posição dos democratas, que controlam o Congresso, pode impedir que a moção seja colocada em votação. A polêmica vem em um momento delicado nas relações entre a Turquia e os Estados Unidos. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou que o Parlamento em Ancara poderá discutir nesta quinta-feira a moção que autoriza o Exército do país a cruzar a fronteira com o Iraque para promover operações militares contra militantes separatistas curdos. Uma recente escalada em ataques promovidos pelo PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, na Turquia, matou quase 30 soldados e civis em uma semana.