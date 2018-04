Turquia diz que assinará mais acordos de energia com Irã A Turquia assinará mais acordos de energia com o vizinho Irã, inclusive no segmento de gás natural, disse o ministro turco de Energia, Hilmi Guler, na terça-feira, desafiando a pressão dos Estados Unidos para que seus aliados evitem esse tipo de parceria com Teerã. Guler falou a jornalistas após a Turquia e o Irã terem assinado um acordo de 1,5 bilhão de dólares para ampliar as linhas de transmissão existentes e para a construção de uma nova linha de transmissão de energia entre os dois países. "Vamos continuar a assinar acordos com o Irã", disse Guler. Washington tem pedido a seus aliados, incluindo a Turquia, para que cortem relações comerciais com Irã devido ao programa nuclear iraniano. Países do Ocidente dizem que Teerã esta tentando construir bombas nucleares, mas o país diz que seu programa é pacífico.