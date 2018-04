Turquia diz que não há prazo de retirada do norte do Iraque A Turquia afirmou nesta quarta-feira que não há prazo de retirada de suas tropas da luta contra guerrilheiros curdos no norte do Iraque, resistindo à pressão dos Estados Unidos e outros aliados para que encerre a ofensiva rapidamente. Milhares de soldados turcos cruzaram a fronteira na quinta-feira passada para enfrentar combatentes do partido PKK, que tem usado a montanhosa região do norte do Iraque como base para uma campanha militar que busca a autonomia curda no sudeste da Turquia. "Nosso objetivo é claro, nossa missão é clara e não há prazo até... que as bases destes terroristas sejam eliminadas", disse o enviado turco Ahmet Davutoglu em uma coletiva de imprensa após conversas, em Bagdá, com o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Hoshiyar Zebari. Davutoglu, principal conselheiro de política externa do premiê turco Tayyip Erdogan, foi enviado a Bagdá para explicar a posição de Ancara sobre a ofensiva. Ele também se encontrou com autoridades norte-americanas, incluindo o comandante militar das tropas dos EUA, general David Petraeus. O primeiro-ministro em exercício do Iraque, Barham Saleh, afirmou que uma prolongada operação turca pode levar a "terríveis" consequências para a região e repetiu a exigência de Bagdá pelo fim da incursão. "Isso... é perigoso para a estabilidade do Iraque e da região como um todo", disse ele, que é curdo, à Reuters durante uma conferência econômica. O Estado Maior da Turquia informou que outros 77 rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) morreram em intensos combates desde terça-feira à noite, elevando o número de fatalidades entre rebeldes a 230 desde o início da ofensiva turca. Fontes militares no sudeste da Turquia relataram que centenas de soldados turcos foram transportados para dentro do Iraque por helicópteros no começo da noite desta quarta-feira (horário local). Segundo as fontes, também havia relatos de intensos confrontos na área próxima aos campos do PKK em Zap e Haftanin no começo da noite, com guerrilheiros oferecendo forte resistência. Os EUA e a União Européia mostraram preocupação com o assunto. O secretário de Defesa norte-americano, Robert Gates, que chega na Turquia para encontro com autoridades na quinta-feira, afirmou que Ancara deve limitar suas operações a dias, e não meses. "É muito importante que os turcos realizem esta operação em menos tempo possível e saiam, e que sejam conscientes da soberania do Iraque", disse Gates a repórteres em Nova Délhi, Índia, antes de seguir viagem para Ancara. (Reportagem de Mohammed Abbas em Bagdá e Kristin Roberts em Nova Délhi)