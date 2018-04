Turquia lança bombas contra Síria em retaliação por incidente

BESASLAN, TURQUIA - O Exército da Turquia lançou uma bomba contra a Síria na sexta-feira, 19, em retaliação a duas bombas lançadas a partir da Síria, informou a emissora estatal da Turquia TRT, destacando que a tensão entre os países vizinhos segue em níveis perigosos. A emissora não especificou onde o incidente ocorreu e não forneceu mais detalhes. Não havia informação sobre vítimas.

A Turquia empreendeu uma série de ataques em retaliação às forças do presidente sírio Bashar Assad, que lutam contra rebeldes na fronteira, desde que a explosão de uma bomba síria deixou cinco civis turcos mortos em uma cidade fronteiriça no início de outubro.

Confrontos

Rebeldes sírios entraram em confronto com tropas de Assad em uma cidade perto da província de Hatay, na fronteira com a Turquia, antes da tentativa de implementar um breve cessar-fogo, disse uma testemunha.

Em Haram, uma grande nuvem de fumaça pôde ser vista após uma explosão por volta do meio-dia no horário local (6h no horário de Brasília). A manhã foi pontuada pelo barulho de pequenas explosões e tiros, disseram testemunhas no vilarejo turco de Besaslan.

Feriado

O ministro de Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, pediu que todos os lados envolvidos no conflito sírio observem um cessar-fogo durante o festival islâmico de Eid al-Adha, na semana que vem. O enviado da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, é esperado em Damasco nesta noite para tentar acordar o cessar-fogo.

Com Reuters