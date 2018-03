Turquia manda mais tropas para fronteira com Iraque Helicópteros levaram na sexta-feira mais soldados turcos para a fronteira com o Iraque, enquanto prosseguiam em Ancara os esforços diplomáticos para evitar uma grande ofensiva militar contra guerrilheiros curdos estabelecidos no norte iraquiano. A agência estatal de notícias Anatolian disse que helicópteros Cobra e caças militares também bombardearam esconderijos da guerrilha curda PKK, descobertos após missões de reconhecimento ao longo da fronteira e dentro do território da Turquia, país que tem o segundo maior Exército da Otan. As autoridades concentraram 100 mil soldados ao longo da montanhosa fronteira, preparando uma eventual operação em território iraquiano contra os cerca de 3.000 militantes separatistas do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), responsáveis por frequentes ataques contra a Turquia, usando como base o território iraquiano. Diplomatas iraquianos, turcos e norte-americanos ampliaram seus esforços para evitar uma incursão turca em grande escala, mas o premiê e o presidente da Turquia repetiram várias vezes que o país não vai tolerar novos ataques do PKK. "Estamos deslocando mais tropas de outras províncias para a província de Sirnak", disse uma fonte militar, sob anonimato, à Reuters no sudeste da Turquia. A maior parte da concentração de tropas ocorre nas províncias fronteiriças de Hakkari e Sirnak. Forças de segurança disseram à Reuters que dez helicópteros Sikorsky com tropas e equipamentos decolaram da cidade de Yusekova, na província de Hakkari, e rumaram para a região de Daglica, perto da fronteira. Uma delegação iraquiana iniciou na sexta-feira em Ancara conversas com autoridades civis e militares da Turquia. O ministro iraquiano da Defesa, general Abdel Qader Jassim, chefe da delegação, disse a jornalista que o grupo foi à Turquia levando propostas concretas, as quais entretanto ele não detalhou. (Reportagem adicional Evren Mesci em Ancara e Daren Butler em Istambul)