Turquia nega ter fechado espaço aéreo para norte iraquiano O primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, negou nesta quinta-feira que a Turquia tenha fechado seu espaço aéreo para vôos com destino e vindos do norte do Iraque. Mais cedo, uma rede de TV, a NTV, afirmou que o país havia fechado seu espaço aéreo para vôos de ida e volta ao norte iraquiano, como parte de um pacote de sanções econômicas que teriam por alvo grupos que apóiam militantes curdos operando na região. Segundo Erdogan, sanções contra tais grupos ainda não foram implementadas. A TV não identificou a fonte de sua informação. A Turquia está furiosa com a administração autônoma curda do norte do Iraque por não combater guerrilheiros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que lutam contra tropas turcas perto da fronteira entre os dois países. Na quarta-feira, o gabinete da Turquia aprovou sanções não-específicas contra os grupos que dão apoio ao PKK. O alvo da iniciativa seria o líder da administração curda, Masoud Barzani. "Não posso discutir as medidas que estamos considerando. As medidas são contra o PKK e aqueles que diretamente apoiam-no", afirmou o vice-primeiro-ministro e porta-voz do governo turco, Cemil Cicek, na noite de quarta-feira.