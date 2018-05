Turquia precisa trabalhar para se juntar à UE--presidente eleito A Turquia precisa trabalhar duramente em reformas com o objetivo de se juntar à União Européia, disse na terça-feira o recém-eleito presidente do país, Abdullah Gul, durante a cerimônia de seu juramento. "É imperativo para nosso país que nós realizemos as reformas política e econômica para caminharmos em direção a sermos membros da UE", disse Gul, acrescentando que a Turquia pode tomar sua própria decisão sobre ser membro do bloco no futuro. Gul, que foi ministro das Relações Exteriores quando ele preparou a proposta turca para a UE, foi eleito presidente na terça-feira, na terceira rodada de votação no Parlamento, encerrando meses de incerteza sobre quem seria o próximo presidente do país.