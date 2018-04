TV espanhola sofre pressão após convidada ser assassinada Uma emissora espanhola de televisão foi pressionada nesta quarta-feira a tirar do ar um popular programa de talk-show, após um homem ter matado a ex-namorada a facadas poucos dias após ela ter recusado sua proposta de casamento transmitida no programa. O espanhol Ricardo, que foi mostrado na TV de joelhos pedindo, sem sucesso, que a mulher russa identificada como Svetlana o aceitasse de volta, foi à casa dela em Alicante cinco dias depois e a esfaqueou no pescoço até a morte. A Associação de Telespectadores na região leste da Catalunha exigiu que a emissora Antena 3 encerre seu popular programa "O Diário de Patrícia", que atrai mais de 2 milhões de pessoas por dia. "As pessoas que fazem televisão devem aprender a não manipular emoções humanas para conquistar audiência", disse o presidente da associação, Josep Ma Guerra i Mercadal. Grupos de direitos das mulheres acusaram o programa, apresentado por Patricia Gaztanaga, de usar falsos artifícios para atrair a ex-namorada para perto do homem, apesar de uma ordem judicial, emitida por causa de um abuso anterior, para que ele não chegasse a menos 500 metros dela. "Não se pode enganar uma mulher para que ela encontre quem abusou dela, por causa das consequências que agora conhecemos", disse Ana Maria Perez del Campo, da Federação de Mulheres Divorciadas e Separadas, exigindo uma desculpa da Antena 3. Com constantes choros e bate-bocas, o programa vespertino especializou-se em conseguir que pessoas comuns revelem seus problemas mais íntimos e confrontem as pessoas que amam. Um porta-voz disse que a emissora faz todo o possível para determinar se algum convidado é perigoso. "A Antena 3 veementemente condena o assassinato", disse o porta-voz, sem fazer mais comentários. A morte de Svetlana, que deixou um filho de três anos, não é o primeiro incidente de violência entre pessoas cujos conflitos emocionais são transmitidos na televisão. Em um caso conhecido, um norte-americano matou a tiros um amigo que havia revelado sua atração homossexual por ele no "The Jenny Jones Show", em 1995. (Por Jason Webb)