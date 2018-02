Ucrânia critica postura da Rússia sobre votação de rebeldes no leste A Ucrânia considerou nesta terça-feira "destruidora e provocativa" a postura da Rússia em relação à votação organizada pelos rebeldes separatistas pró-russos do leste ucraniano para o próximo domingo, dizendo que o reconhecimento do pleito por parte de Moscou pode arruinar as chances de se obter a paz.