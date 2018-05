Ucrânia envia urânio altamente enriquecido à Rússia

Kiev, que voluntariamente desistiu das armas nucleares herdadas do colapso da União Soviética, fez um acordo com Washington em abril para se livrar totalmente dos estoques até 2012 e converter as instalações civis de pesquisa nuclear para operar com combustível de urânio pouco enriquecido.

"A Ucrânia cumpriu suas obrigações ao remover uma porção significativa desses materiais nucleares", disse o Ministério em comunicado.

"Em linha com as obrigações para com os Estados Unidos ... a Ucrânia recebeu uma quantidade equivalente de urânio pouco enriquecido para as necessidades de... instalações científicas e de pesquisa."

Uma porta-voz confirmou que o material foi enviado à Rússia.

Uma cúpula nuclear em abril liderada pelo presidente norte-americano, Barack Obama, prometeu isolar os estoques globais remanescentes de urânio altamente enriquecido num prazo de quatro anos.

A Administração Nacional de Segurança Nuclear dos EUA disse que 50 quilos de urânio foram removidos de três locais da Ucrânia.

O acordo pretende dificultar o acesso de militantes a materiais físseis que possam ser usados em uma bomba atômica. Os EUA disseram que dariam assistência financeira e técnica à Ucrânia e que estariam dispostos a guardar parte do material altamente enriquecido em solo norte-americano.

(Reportagem de Pavel Polityuk)