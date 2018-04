Ucrânia poderá ser alvo da Rússia se aderir à Otan, diz Putin O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na terça-feira que a Rússia poderá ser forçada a recolocar seus mísseis na direção da Ucrânia, ex-repúbica soviética, se Kiev passar a fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e abrigar um escudo antimísseis dos Estados Unidos. Quando questionado sobre uma possível entrada da Ucrânia na Otan, o presidente disse que a adesão poderia significar que partes do escudo poderiam ser colocadas em solo ucraniano. Moscou é contra os planos dos EUA de instalar elementos do escudo na Polônia e na República Tcheca, argumentando que isso afetaria o estratégico equilíbrio militar na Europa e que seria uma ameaça à segurança nacional da Rússia. Após conversas com o presidente ucraniano, Viktor Yushchenko, Putin disse que o objetivo real do escudo norte-americano seria "a neutralização de nosso potencial de mísseis nucleares, o que levaria a Rússia a tomar medidas retaliatórias". "Não só estou horrorizado de dizer isso, é assustador até pensar que a Rússia, em resposta à possível colocação de (elementos) do escudo antimísseis na Ucrânia..., teria que direcionar seus sistemas ofensivos de foguetes à Ucrânia", declarou Putin em entrevista coletiva no Kremlin. Os EUA não pediram ao país para desempenhar nenhum papel relacionado ao futuro escudo. (Reportagem de Dmitry Solovyov)