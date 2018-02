Ucrânia proíbe canais de TV da Rússia por 'propaganda' de guerra

O noticiário televisivo teve um papel vital na percepção pública do conflito no leste da Ucrânia, onde grande parte da população, cuja maioria fala russo, assiste a jornais de TV da Rússia.

A mídia russa tende a projetar a visão do Kremlin de que a deposição em fevereiro do presidente ucraniano Viktor Yanukovich, apoiado por Moscou, foi obra de uma "junta" fascista e que as rebeliões separatistas são resultado de práticas injustas e ações militares de Kiev contra os falantes de russo.

O Ministério do Interior proibiu 14 canais, incluindo as redes de notícias Russia Today e Life News, por "transmitir propaganda de guerra e violência", declarou a autoridade ministerial Anton Gerashchenko em uma publicação no Facebook.

“Como um Estado soberano independente, a Ucrânia pode e deve proteger seu espaço midiático da agressão da Rússia, que vem incitando o ódio e a discórdia deliberadamente entre os cidadãos ucranianos”, disse o funcionário da pasta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A maioria das emissoras bloqueadas inclui canais de notícias russos, muitos deles estatais ou de propriedade de empresas com laços estreitos com o Kremlin.

Gerashchenko disse que a medida vem na esteira de uma semelhante adotada na Rússia em março, quando o gigante vizinho desconectou canais ucranianos na Crimeia, território da Ucrânia anexado pelos russos naquele mês.

“E mais, nenhum canal ucraniano é transmitido nas redes a cabo na Rússia”, afirmou.

(Reportagem de Natalia Zinets)