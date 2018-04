UE assinará acordo para receber ex-detidos de Guantánamo

A União Europeia (UE) deve aprovar na segunda-feira, 15, acordo com os Estados Unidos para a transferência de alguns detidos da base naval de Guantánamo para países do bloco. Os ministros de Assuntos Exteriores da UE formalizarão o compromisso durante um encontro em Luxemburgo, do qual podem participar, por videoconferência, o presidente americano, Barack Obama, e os principais líderes do bloco.

O documento define que a responsabilidade primária por encontrar um lugar para os detidos que forem libertados "recai sobre os EUA", e que o governo americano "estudará", caso a caso, as chances de custear parte das despesas que os países da UE terão com os ex-detidos.

Os EUA também se comprometem a compartilhar "todas as informações de inteligência disponíveis", mesmo as confidenciais, referentes a cada ex-dentento de Guantánamo. Serão transferidos à Europa apenas os detidos que forem libertados por falta de provas sobre seu envolvimento em atividades terroristas.

Várias fontes diplomáticas europeias dizem que o objetivo do acordo é "ajudar" Obama a fechar o centro de detenção de Guantánamo. Autoridades do bloco também acham que o compromisso acabará virando um modelo para pactos similares entre EUA e países como Canadá e Austrália.

Na semana passada, os EUA transferiram para as Bermudas quatro detidos de Guantánamo. Em maio, ex-detido de nacionalidade argelina já tinha sido enviado à França. Segundo várias ONGs, o centro de detenção de Guantánamo tem cerca de 240 detidos