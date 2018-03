UE comemora retirada russa, mas não retoma diálogo

Os ministros de Relações Exteriores da União Européia (UE) consideraram hoje um "passo adiante" a retirada das tropas russas das zonas próximas à Abkházia e à Ossétia do Sul, mas não decidiram retomar o diálogo com a Rússia, suspenso após sua guerra com a Geórgia. Leia também: Espanha pede volta de diálogo entre União Européia e Rússia Segundo fontes diplomáticas, as conclusões aprovadas pelos ministros, reunidos no Conselho de Assuntos Gerais e Relações Exteriores, referem-se ao avanço na aplicação dos acordos de cessar-fogo de 12 de agosto e de 8 de setembro. A UE lembra que confirmou a retirada das zonas adjacentes às províncias separatistas da Ossétia do Sul e a Abkházia e o retorno das tropas russas a posições anteriores ao início do conflito, o 7 de agosto, e o qualifica como um "passo adiante". As conclusões do Conselho não incluíram, porém, nenhuma referência a que isto deva se traduzir em recuperar o diálogo com o Kremlin para um acordo estratégico. Os ministros estão reunidos nesse momento em um almoço destinado a estudar as relações com a Rússia, mas segundo fontes diplomáticas não deve se esperarse desta reunião um acordo para retomar o diálogo, o que deve ser decidido somente na cúpula da próximo quarta e quinta-feira. EFE