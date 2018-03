UE condena Bulgária por corrupção e congela envio de ajuda

A União Européia (UE) suspendeu nesta quarta-feira, 23, o envio de quase 500 milhões de euros em assistência à Bulgária por suspeitas de corrupção e de gastos irregulares no país balcânico. A Comissão Européia, órgão executivo da UE, informou que o dinheiro não será transferido porque a Bulgária pouco progrediu com relação à reforma do judiciário, ao combate ao crime organizado e à luta contra a corrupção desde sua adesão ao bloco, há um ano e meio. De acordo com a Comissão Européia, as irregularidades nos gastos são tão graves que o credenciamento das duas agências governamentais búlgaras autorizadas a desembolsar os fundos da UE será cancelado. Em comentários feitos nesta quarta, a comissão observou ainda que a Bulgária não condenou pessoas responsáveis por fraudes, uma das condições sob as quais foi admitida na UE no ano passado.